Dos lliures errats al límit

El Barça B va tallar, per fi, la ratxa negativa de 14 derrotes consecutives i ho va fer vencent el Prat Joventut en el derbi català. El matx va ser vibrant, amb molta igualtat, i es va decidir en els últims cinc segons. Amb 77-75 Stefan Peno va anotar un triple que va situar els blaugrana al davant (77-78). Roberto Sánchez va demanar temps mort. I en treure de camp d'atac Xavi Moix va rebre una falta amb bonus de personals del Barça B. Va anar a la línia de tirs lliures però va fallar els dos llançaments. Tot i així, el Prat va agafar el rebot i en llançar des de sota la pilota va sortir. El partit va estar marcat per les baixes per lesió de López-Arostegui i de Bieshaar per part del Prat, i de Víctor Sada, per part del Barça B. Inicialment els d'Alfred Julbe van agafar avantatge (27-35), però un parcial de 10-0 va tornar la igualtat (37-35). Les diferències van ser mínimes durant tot el segon període i els petits detalls van marcar el desenllaç del partit. El partit havia estat ajornat la jornada 18 per la disputa del Barça del torneig júnior de l'Hospitalet.

77

CB PRAT JOVENTUT:

Forcada (15), Ros (21), Moix (10), Ortega (9), Amo (11) -cinc inicial-, Nikolic (7), Costa, Sese (2), Barros (2) i Molins. 25/51 de 2. 5/21 triples (4 Ros i 1 Nikolic). 12/15 lliures. 30 rebots (11 Amo). 9 assistències (5 Forcada) i 68 de valoració (22 Forcada).

78

FC BARCELONA LASSA B:

Peno (13), Dedovic (6), Kurucs (18), Trias (15), Diagné (3) -cinc inicial-, Esteban (6), Figueras (6), Font (7), Sergi Martínez (4) i Sena. 17/32 de 2. 10/22 triples (4 Kurucs, 2 Dedovic, 2 Peno, 1 Esteban i 1 Font). 14/21 lliures. 29 rebots (12 Trias). 10 assistències (5 Trias) i 75 de valoració (29 Trias).

PARCIALS:

17-20, 25-20 (42-40); 16-17 (58-57) i 19-21 (77-78).