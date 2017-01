Reforç imminent

En una compareixença no prevista, el mànager general Rodrigo de la Fuente va confirmar que el Barça està buscant un substitut temporal per a Alex Renfroe per mirar de reequilibrar l'equip i injectar-li una mica de confiança.

“Som l'únic equip a Europa que ha tingut deu lesionats aquesta temporada. Hem posat en marxa un nou projecte i requereix una mica de temps, però els problemes físics, sovint en jugadors de la mateixa posició, tampoc no hi ajuden”, raonava De la Fuente. “Tantes lesions no són bones per a la química de l'equip ni ajuden a entrenar”, hi afegia.

Sense restriccions