El Barça fitxa Herun pel filial

El Barça no només es reforça en el seu primer equip sinó que també ho fa en el seu filial. El club blaugrana ha tancat la incorporació de Volodymyr Herun, pivot del Clavijo de Logronyo de 2m13 nascut el 1994 que on portava 14,7 punts, 6,7 rebots de mitjana i 17,9 de valoració. El jugador va jugar a l'Actel Força Lleida i a l'equip de LEB Plata del Fuenlabrada on no va convèncer. Herun debutarà ja la setmana vinent i d'aquesta manera s'afegeix a Victor Sada com a reforç pel Barça B. Els d'Alfred Julbe són cuers de la LEB Or i aquesta setmana van tallar la ratxa de 14 derrotes seguides en vèncer a la pista del Prat Joventut.