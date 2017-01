‘Tempus fugit'

El que havia de ser un mes d'esmena s'ha enverinat fins a tal punt que el Barça Lassa tancarà avui a dos triomfs de la zona de play-off en l'Eurolliga –i deu jornades per jugar-se– i caient a la cinquena posició de la Lliga Endesa si no és capaç de vèncer al Buesa Arena. I tenint en compte la resposta a domicili dels blaugrana –1-9 en els últims dos mesos en les dues competicions– i el nivell de l'equip, no s'augura res de bo. “És difícil millorar la situació, perquè no hi ha confiança. Això ja venia d'abans, no d'avui [divendres]”, deia el capità, Juan Carlos Navarro, amb la pallissa de divendres encara caldejant.

Trencadissa