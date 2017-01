El jove Dimtrijevic enfonsa el MoraBanc

El Divina Joventut s'ha emportat el duel català contra el MoraBanc Andorra en un partit on els verd-i-negres han dominat des del salt inicial (74-59). Els de Diego Ocampo van trobar en el jove de 18 anys Neno Dimitrijevic en el seu gran motor amb una actuació impressionant (9 punts, 6 rebots i 5 assistències). El matx ha començat amb els andorrans per davant (11-19) però l'entrada a pista de Dimitrijevic per culpa de les faltes de Sàbat i Smith -un dia més- ha fet que el macedoni revolucionés el partit. Amb ell ha pista va fer un parcial de 18-2 que ho ha canviat tot (29-21). El MoraBanc però ha reaccionat i s'ha tornat a posar dins el matx amb un 0-8 (29-29) i la igualtat s'ha matingut fins al tram final. Ha estat llavors quan el desencert dels andorrans -tenen una mitjana de 85 punts per partit però que s'ha quedat en només 59- ha estat decisiu. La Penya ho ha aprofitat i dos triples seguits de Bogdanovic, exAndorra, han acabat de trencar el matx.