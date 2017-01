Neno, l'MVP sorpresa

I el planter no s'atura. La crisi econòmica ha fet que hi hagi menys diners per fitxar joves, treballar-los i que explotin, però a Badalona es continua treballant millor que a la resta de llocs. Ahir un altre producte de la fàbrica verd-i-negra, Neno Dimitrijevic, de divuit anys, va revolucionar un partit que val el seu pes en or. La Penya agafa oxigen i el MoraBanc aprèn la lliçó que, tot i estar fent coses històriques, si no estan intensos poden perdre contra qualsevol. Un Andorra que tot i ser el segon màxim anotador de l'ACB (85 punts de mitjana) es va quedar en només 59.

El Divina Joventut, que havia perdut tots els partits oficials –ACB i Lliga Catalana– que havia disputat contra el MoraBanc Andorra des que l'equip principatí va tornar a l'ACB es va treure ahir per fi l'espina que tenia clavada. Ho va fer amb justícia i trobant en Neno Dimitrijevic, un jove macedoni de 18 anys i descaradíssim, el factor desequilibrant. Un partit més, Smith i Sàbat es van carregar de faltes i el jove, que durant el curs ha jugat al vinculat de la Penya a lliga EBA –l'Arenys–, va tornar a tenir minuts. I ell va revolucionar-ho tot. Va saltar a la pista quan els de Joan Peñarroya havien agafat un màxim avantatge (11-19). Tot això amb Shermadini a la banqueta amb dues faltes des del minut 3. Però l'entrada de Dimitrijevic va servir per liderar un parcial de 18-2 i provocar el temps mort del MoraBanc (29-21). La resposta andorrana va ser immediata: 0-8 i tot començava de nou (29-29). La igualtat es va mantenir fins al descans (36-34) i també durant tot el tercer període (53-50). La Penya va ofegar el joc de perímetre andorrà: Walker (0 punts), Jelinek (0/3 triples) o Albicy (0/7). La defensa verd-i-negra tenia perfectament estudiat l'atac del MoraBanc. Shermadini tornava a pista i carregava de faltes Jordan –eliminat– i Stutz –es va quedar amb quatre personals–. Es va arribar a un nou final igualat i allà van aparèixer els fantasmes de tots els partits que ha perdut la Penya en finals ajustats. Però aquesta vegada la solidesa de Bogdanovic en el tram final amb dos triples (67-57) va decantar la balança. Els verd-i-negres fan un pas més cap a la salvació i els andorrans tornen a la dinàmica irregular fora de casa: dos triomfs i set derrotes.