El Barça Lassa (13-4) ha guanyat aquest vespre a la pista del Baskonia (12-6) per 84-92, amb 21 punts de Tomic i 17 de Rice.

Després d'una primera meitat en la que el treball en el rebot i la consciència de la importància del moment ha caracteritzat el seu joc (35-41), ha guanyat el partit després del descans, responent al canvi de ritme local (52-52) amb defensa dura i un joc vertical i sense contemplacions. La nota inquietant és que Koponen ha hagut de deixar el partit després d'un xoc, amb dolor a l'espatlla.

Amb tres canvis en el cinc inicial respecte als últims partits –Koponen, Perperoglou i Faverani en el lloc de Navarro, Claver i Tomic–, l'equip ha començat a ritme lent. Tot i perdre la pilota en el primer atac, ha estat curós amb les possessions –només dues pèrdues més en el quart– i, jugant per fora, aconseguia contestar el rival (11-10). No tenia encert en el triple, però ja treballava bé el rebot ofensiu i anotava amb regularitat (21-20). En el segon quart, ha estat Tomic qui ha equilibrat l'atac de l'equip. Primer fent circular la pilota i després finalitzant el joc per parelles (31-29). L'equip ha patit per contenir Beaubois, però globalment estava ben ajustat en defensa i, amb dues transicions i bones circulacions en estàtic, ha obert una primera escletxa (35-41). Han tornat les pilotes perdudes, en aquest parcial (6), però el rebot ofensiu ho ha compensat –set per només tres en defensa dels bascos.

Tornant del descans, Larkin ha encès el partit i la velocitat de pas s'ha multiplicat. Inicialment el Barça ha titubejat (44-45), però si bé ha estat a canvi de moltes faltes, ha aguantat el cop. Algunes de molt rigoroses, un fet que ha sabut canalitzar en benefici propi, mossegant en les seves accions, sent molt vertical i, per exemple, creant contracops des de rebot defensiu –del 52-52 a un parcial de 4-16 per tancar el quart.

Reanimat, l'equip s'ha alliberat i ha decidit tirar pel dret en l'obertura del darrer període, sense especular –63-77 a menys de set minuts de la fi amb un inspirat Vezenkov. El Baskonia no s'ha deixat anar, però dues accions individuals de Rice seguides (67-81) han estabilitzat la situació i, tot i quedar encara cinc minuts per jugar, l'equip ha entès que avui la victòria no es podia escapar.

El proper partit del Barça és dijous a la pista del Zalgiris (19 h).