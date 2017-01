Senyals de vida

Quan un equip no les té totes el primer punt per competir és evitar veure's arrossegat en el marcador. Assolit això, no haver perdut bous i esquelles en la primera meitat, reaccionar amb convicció quan el rival canvia el ritme del partit és el pas següent, el previ a lligar una victòria que haurà de venir necessàriament des de la determinació. Inopinadament després del que havia passat divendres al Palau Blaugrana contra el mateix rival, ahir el Barça va fer tot això. I, se suposa, va recuperar sensacions.

Amb atenció i convicció