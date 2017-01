Les oportunitats es van esgotant

Dissabte vinent a les 8 del vespre, al Fontes do Sar, l'ICL Manresa juga el caixa o faixa. Si venç el Río Natura l'atraparà. Si hi perd, quedarà a dues victòries dels gallecs. Sí, caixa o faixa. Aferrar-se a alguna cosa o quedar-se sense arguments. Ahir, nova derrota, la primera al Nou Congost contra el Múrcia. Campazzo, Benite, Radovic i els triples murcians (10/26) van pesar més que la brega de Xavi Rey i Pere Tomàs i l'anotació de Cvetkovic. Probablement ja amb Joe Trapani.

El partit va començar amb problemes (dues faltes de Machado en 1:45, i no va tornar en tota la primera meitat) i molt bons minuts de Xavi Rey als dos costats del camp. En contrapartida, la falta d'energia i d'encert de Suggs. El Múrcia va sumar més de tres que de dos (Rojas, 3/3) però l'equip català, si bé atacava amb més equilibri i millor circulació–depenent de qui estava en pista– estava molt erràtic (16-19).

A Xavi Rey se li va afegir Pere Tomàs en el segon quart. Eren els dos millors de l'ICL, els més responsables. Però a l'altra banda hi havia Campazzo. Sense anotar ni un punt i amb només tres assistències (però +14 en el +/-), en la mitja part havia generat tant desequilibri que només faltava la irrupció de Vítor Benite (7 punts en el quart) i Radovic (6) per obrir el primer forat (24-35) gràcies també als problemes de l'ICL en el rebot (11 defensius, per 9 ofensius del Múrcia en la mitja part) que amb Rey anant a l'ajuda a set metres s'agreujaven (31-39).

El tercer quart va ser definitiu. Campazzo va agafar la batuta, el Múrcia va situar-se per sobre dels 10 punts i cada triple del Manresa era durament replicat de la mateixa manera pocs segons després. Amb 45-64 en l'inici del darrer quart tot semblava tancat. Però les variants defensives locals –sobretot una match up– van fer que el Múrcia anotés només dos punts en sis minuts (58-64). Però els errors des del tir lliure, un triple de Cvetkovic que no va entrar un bàsquet de Radovic (59-68) van refredar el Nou Congost.