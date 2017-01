El més llest de la classe, 10 en català

El seu joc descarat a la pista xoca amb el seu caràcter reservat; el seu canvi d'ètica de feina ha arribar per l'exigència de l'elit

Nenad Dimitrijevic (23-02-1998, Skopje, Macedònia) és la nova sensació de la Penya. Ell mai oblidarà el matx contra l'Andorra, perquè li podria haver canviat el destí. O com a mínim el rumb, perquè, amb Sàbat i Smith, ja no havia de viatjar dissabte a Tenerife, perquè el club volia que tingués minuts amb l'Arenys. Que ha de jugar, que és jove. Però l'exhibició li va valer un MVP i el bitllet per seguir al primer equip. Queden molts graons, però les credencials estan presentades.

La vida de Neno, com el coneix tothom, ja estava marcada. El seu pare, Sasha Dimitrijevic, va ser el tècnic més jove (23 anys) a dirigir un equip de primera divisió (Skopje). Després d'estar molts anys portant seleccions macedònies, ara està centrat en el Junior Frutkal, el seu club i en què treballa tota la família. També és una acadèmia de bàsquet. La seva germana Maria, de 12 anys, també té molt nivell. La història de Neno, però, és molt curiosa. L'estiu del 2012 va aterrar Josep López, tècnic ajudant de Joan Rallo –el primer entrenador de Dimitrijevic– al cadet B de la Penya, i li va fer de tutor. Vivia amb ell i amb la seva parella de llavors, Laura Acosta, tots dos professors –un dels requisits que vol el Joventut per ajudar-lo–. Neno ho recorda: “Com que sempre parlaven en català entre ells i sempre estava amb ells m'hi fixava molt, escoltava i en tres mesos ja en sabia.” Josep López, ara preparador físic personal de Pere Tomàs (Manresa), recorda una anècdota: “Un dia anant cap a classe junts em va ensenyar una redacció en català i vaig al·lucinar del nivell que tenia.” Va estudiar a l'Escola Badalonès, com molts dels joves del planter com Rudy, Ricky... El seu tutor també el defineix: “Si ara ja sembla un nen, llavors encara era més exagerat, era ordenat, afectuós, feia cas i venia amb mi i amb els meus amics allà on fos, era com el meu fill.” Després d'un any ja va anar al pis dels becats, on va coincidir amb Abalde i López-Arostegui. El més divertit del canvi de domicili és que Dimitrijevic els parlava en català a tots i van acabar parlant-ne entre ells. Després de fer tercer i quart d'ESO, va fer el batxillerat i aquest any no estudia. Qui ha confiat sempre en ell és l'ara director esportiu Jordi Martí, qui ha convençut Diego Ocampo de les possibilitats del jove. El tècnic l'ha fet debutar sent valent tenint en compte la situació que viu l'equip en l'ACB. Rallo, ara entrenador del cadet del Real Madrid, el va veure en el torneig BAM de Macedònia. Era mini i, tot i haver nascut el 1998, jugava amb els nens del 1996. Va fer informes positius tot i que era molt petit. De Dimitrijevic, que és religiós, es podria explicar que té una similitud amb Ricky: el canvi d'actitud, de mentalitat, el canvi a entrenar-se dur i no fer la llei del mínim esforç ha arribat quan s'ha trobat amb l'exigència de l'elit que l'ha obligat a fer el canvi per necessitat. Això els passa als jugadors de talent que fins que no tenen el nivell competitiu que els obliga a fer un pas endavant no ho fan. Ricky robava pilotes perquè era llest i tenia grans braços, però no defensava bé fins que Aíto el va posar al primer equip i es va veure forçat a fer-ho. És per això que en la seva etapa de formació tenia crítics, perquè era com molts balcànics: poc treballador, mandrós i amb caràcter.

Dimitrijevic, ja a la Penya, va jugar a Terol i a Esplugues els tornejos en què va coincidir amb Doncic. Té 18 anys, però és prou llest per tenir clar que com a Badalona no n'aprendrà enlloc. Dimitrijevic va començar a jugar amb el vinculat de la Penya en la lliga EBA, l'Arenys, on és el màxim anotador amb 19,3 punts de mitjana. El seu tècnic César Saura ha fet una feina impecable: “Vam parlar amb la Penya de les necessitats que tenia i les vam treballar, sap de bàsquet i juga el bloqueig i continuació com ningú, és molt intel·ligent jugant.”