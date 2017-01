Rebel·lant-se

Ricky està en el mercat. Ell n'és conscient, i ho està vivint sense angoixa, amb la naturalitat de qui sap com funciona aquest negoci. El seu futur no depèn del que faci o deixi de fer a la pista, sinó del fet que els TWolves rebin una proposta prou seductora per desprendre's del seu base titular i del salari més alt del roster. Fins al 2019, el base ha de percebre 42,3 milions de dòlars. I cap possibilitat és descartable fins al trade deadline del 23 de febrer.

Des que es va fer càrrec de la franquícia a l'estiu –a més de tècnic, Tom Thibodeau també exerceix de cap d'operacions–, ja tenia pensat apostar per Chris Dunn de cara al futur. En any rookie i encara verd, la idea actual és moure Ricky, i buscar un director de joc barat i amb prou experiència per no carregar Dunn de massa responsabilitat.

Fa l'efecte que tanta adversitat ha estimulat el català i ha tret el millor d'ell mateix. No tant quant a percentatges de tir –el 6/9 triples en l'últim partit contra els Magic té el contrast amb el 2/20 en els altres duels del 2017–, sinó a l'hora d'involucrar-se més en el joc col·lectiu. En els darrers deu partits en què ha participat fa gairebé tres tirs més que abans (de 5,8 a 8,6 de mitjana) i també ha incrementat notòriament el nombre d'assistències, situant-lo en xifres top en l'NBA. Això encara s'accentua més, ja que per cada pèrdua ha repartit en l'últim tram de campionat més de 4 assistències. Una barbaritat. Tot, a més, sense perdre la seva essència defensiva, la que li permet ser un lladre eficaç, sobretot en la primera línia i fent ús de la seva intel·ligència.

Aquest moment dolç de confiança –22 punts contra els Magic, batent el seu sostre del curs– ha coincidit amb la resurrecció dels TWolves, que han acreditat 8-3 en els darrers onze partits. Així, el que s'intuïa com un altre curs llençat a la brossa, sense play-off –i no el disputa des de fa dotze temporades, 2003/04– manté un bri d'esperança, sobretot perquè Wiggings i Towns estan excel·lint, i perquè el vuitè lloc a l'oest serà més assequible que mai. La franquícia de Minnesota acredita 19-29 i es troba a tres triomfs dels Nuggets, que ara marca el tall (21-25). I, després de dos partits consecutius a fora –Cleveland i Detroit–, en tindran sis a casa per consolidar l'aspiració.