Príncep d'Astúries

Va jugar un any a Charleroi,on es va trobar amb Mallet: “Em va ajudar molt, era el líder de l'equip”

A Oviedo hi ha una colònia catalana que hi ha trobat el lloc per fer eclosió. Dani Pérez, Agustí Sans, Carles Marco i Miquel Salvó (03-11-1994, Vilanova i la Geltrú), l'MVP de la copa Princesa. La història de l'aler pivot (2m05) de Vilanova és de pel·lícula. De ben petit ja va deixar clar que tenia dots per al bàsquet. Al Barça no li va passar desapercebut i el va fitxar. Però en categoria júnior no va continuar. Salvó no va voler anar a l'Hospitalet o al Cornellà...: “Vaig tornar amb els amics al Samà, però allà em vaig topar amb Xavi Canales i amb el Xavi Lázaro, els tècnics del júnior i del sènior, que em van fer il·lusionar i em van animar a marxar.” En acabar aquell any va anar a Tarragona i va parlar amb Berni Àlvarez, peça clau en la seva trajectòria. Però li va sortir una oportunitat inesperada: “Un amic meu de Vilanova que es diu Jaume Avinyó estava a Bèlgica i em va dir que hi anés a provar per jugar a bàsquet. Hi vaig anar una setmana, vaig fer proves amb tres clubs i em vaig decidir pel Charleroi, on compaginava el segon equip amb el primer, allà em va ajudar molt Demond Mallet, que era el líder del vestidor.” El curs següent va tenir l'opció de jugar en la màxima categoria, però va preferir tornar a Catalunya per acabar el cicle d'activitats físiques de l'esport i va jugar a Cornellà. Berni, però, ja el volia per al CBT, i quan va acabar el curs no ho va dubtar: “Em va ajudar aconsellant-me. L'any passat ens ho vam passar increïble, més que un equip érem un grup d'amics.” I va fer el salt a la LEB Or: “Em van parlar bé del lloc, del Carles Marco... i jugava amb gent que havia vist per la tele, com el Sonseca.” El seu ascens ha estat meteòric, però té els peus a terra: “He pujat una categoria cada any, però si he d'estar cinc anys a la LEB ho faré, no tinc pressa, i només faré el salt si em veig preparat, no em vull fotre una patacada.” Salvó, de moment, ja és MVP i agafa el relleu a tres catalans més: Trias (2014), Forcada (2015) i Dani Rodríguez (2016). El futur és a les seves mans...