Més que un club de bàsquet

Encara no hauran passat quaranta-vuit hores del partit que avui juguen el Zalgiris i el Barça i molts dels aficionats que el veuran en directe tornaran a ser al Zalgirio Arena. No pas per animar l'equip de Sarunas Jasikevicius en una jornada de lliga, sinó per assistir al tribut que cantants diversos retran a Stasys Povilaitis, una llegenda de la lírica musical del país que el 15 de gener passat hauria celebrat 70 anys. Diumenge, l'endemà del concert, el recinte situat a l'illa del riu Nemunas serà modelat per dur-hi a terme una fira d'intercanvi i compra i venda de roba i objectes de segona mà, oportuna per fer neteja a les cases, saturades després de les festes que embolcallen el canvi d'any.

Inaugurat l'estiu del 2011, el Zalgirio Arena és un recinte multifuncional que té l'epicentre en el bàsquet però que, creat i dissenyat seguint les pautes dels pavellons de l'NBA, dóna per a moltíssimes coses més, tant del vessant esportiu –handbol, hoquei sobre gel, motocròs i curses de camions– com del lúdic –concerts de gran i de petit format, ballet, circ, exposicions, fires, actes privats, etcètera–. Joia de Lituània, postal de Kaunas i amb una capacitat que es mou entre les 12.000 i les 17.500 localitats segons quina sigui l'activitat –en partits de bàsquet pot acomodar-hi quasi 16.000 espectadors, tots asseguts–, la particularitat d'aquesta instal·lació de propietat municipal és que el mateix Zalgiris és qui l'explota. Ras i curt, qui redacta el contracte de Jankunas és també qui fa el de Lenny Kravitz.

El Zalgiris gestiona el Zalgirio Arena des del 2011 i ho farà fins al 2036 perquè va guanyar-se'n el dret en el concurs públic fet en el seu moment. Si bé el club i el pavelló (UAB Kauno Arena) són dues entitats diferents, és una única oficina central formada per 48 persones la que els gestiona respectivament. Òbviament, el volum de treball i responsabilitats supera de molt el d'un club de bàsquet diguem-ne normal, però ni de bon tros fan ombra als avantatges.

Si bé legalment els treballadors depenen d'una companyia o de l'altra, els departaments de comunicació, venda d'entrades, màrqueting i recursos humans són els mateixos per a les dues. En la mateixa sintonia, el pes de les activitats esportives recau en el club dirigit per Paulius Motiejunas –que també gestiona l'equip de futbol i les diferents seccions de rugbi– i recauen en el Zalgirio Arena que dirigeix Asta Ivanauskiene les qüestions tècniques, d'operacions i logística, així com el departament legal. A banda de l'estalvi generat per la inexistent duplicitat de càrrecs i funcions, un dels grans avantatges associats a la simbiosi és la capacitat per atreure patrocinadors, uns patrocinis que saben que la seva visibilitat i el retorn no es limitaran únicament als dies de partit o als actes relacionats estrictament amb l'equip de bàsquet.

Les sales VIP que dibuixen l'anella de les graderies i que van dels 30 metres quadrats als 140, es poden llogar a títol particular, igual que diferents espais i sales que hi ha al pavelló, per fer-hi des de rodes de premsa i reunions d'empresa fins a casaments i festes privades. La cadena de gimnasos més important de Lituània (Impuls) té llogada una zona de la instal·lació i ofereix els seus serveis de les sis del matí a les onze de la nit, cada dia. A banda de bars i cafès que obren els caps de setmana o en dies de partit i espectacles, també treballa diàriament el restaurant Sala (“illa”, en lituà) i, amb antelació, l'aficionat i el turista pot contractar visites guiades que el portaran a cada racó del recinte. Òbviament, a banda d'assistir als partits d'Eurolliga i lliga, l'abonament de la temporada inclou molts altres avantatges: entrar sense fer cua, wifi gratuït, zona de lleure per deixar-hi la mainada mentre dura el matx, encàrrec privat de menjar per a abans o després dels partits i ofertes i descomptes en la pràctica totalitat de les activitats culturals i lúdiques que es duen a terme durant l'any al Zalgirio Arena.

El recinte no funciona cada dia en la seva totalitat, però sí que genera ingressos diàriament. D'aquests, el 13% del total va directament al pressupost anual del Zalgiris. És més, la modèlica tasca d'explotació del Zalgirio Arena feta en els cinc primers anys va permetre al Zalgiris accedir a un préstec bancari de 3 milions d'euros, per retornar fins al 2023, amb el qual va poder pagar tots els deutes acumulats en els últims anys amb exjugadors i que dificultaven la supervivència del club en l'elit continental.