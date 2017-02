Popovich fa més gran la seva llegenda

La llegenda de Gregg Popovich a l'NBA, i més concretament als Spurs, es va fent més gran cada dia que passa. El tècnic, nascut a East Chicago (Indiana) el 1949 de pare serbi i mare croata, ja fa temps que va decidir no jubilar-se quan va fer 65 anys. Va continuar entrenant, però la seva gesta a San Antonio farà que superi tots els mites de les banquetes. Popovich és a una sola victòria –ho pot aconseguir en el partit què jugaran els Spurs contra els Sixers davant els seus aficionats al AT&T Center de San Antonio– de convertir-se en l'entrenador que més partits ha guanyat (1.126). Quan ho aconsegueixi superarà el registre que tenia fins ara Jerry Sloan, que va dirigir durant 16 temporades seguides els Utah Jazz des del 1988, quan es va retirar Frank Layden. L'última victòria de Popovich va ser contra uns Thunder en què Kawhi Leonard va tornar a certificar que viu una temporada de somni (36 punts) i va evitar que Westbrook pogués aconseguir un nou triple doble (27 punts, 6 rebots i 14 assistències).

Els passos de Popovich com a tècnic es remunten al 1973, quan va ser ajudant de l'Acadèmia de la Força Aèria dels Estats Units. Aquest època va estar a la Universitat de Denver per estudiar i va ser el tècnic de l'equip de Pomona-Pitzer. El 1988 els Spurs el van incorporar com a ajudant de Larry Brown fins al 1992, quan va anar a ser ajudant de Don Nelson als Warriors. El 1994 es va convertir en el mànager general dels Spurs, feina que compaginaria del 1996 fins el 2002 amb la de tècnic. Després es va centrar només a dirigir. En aquest període ha guanyat cinc anells de campió (1999, 2003, 2005, 2007 i 2014).