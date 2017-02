En l'estat de permanent tensió en què el Barça Lassa viu l'Eurolliga, aquest vespre (Esport3, 19 h) el conjunt de Georgios Bartzokas té la penúltima oportunitat per reenganxar-se a la competició. Si bé no està tocat i enfonsat, sap que només podrà iniciar un veritable assalt a les places que permeten jugar el play-off si comença a guanyar fora de casa –actualment enllaça set desfetes lluny del Palau Blaugrana–. I dels desplaçaments que li falten, el partit contra el Zalgiris i el partit contra el Milà l'últim dijous de mes pinten com els més propicis.

En el cas d'avui, així ho indica el 4-6 de balanç que acrediten els de Sarunas Jasikevicius al Zalgirio Arena, si bé cal parar esment en l'últim resultat del Zalgiris a Kaunas: triomf contra el CSKA (79-74). Amb problemes per anotar de manera consistent durant tota la temporada, la capacitat competitiva de l'equip lituà ha estat elevada quan les seves prestacions defensives han augmentat. Hi ha equips que poden guanyar només amb l'atac, però no és aquest el seu cas. Fa quinze dies el CSKA arribava al partit amb 89 punts de mitjana i es va quedar en 74. La setmana passada, el Darussafaka, que n'anotava 79,6, no va passar de 66. Resultat: dues victòries del Zalgiris.

El marcador