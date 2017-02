La Penya signa avui l'acord amb Hisenda

El Joventut té previst reunir-se avui amb Hisenda per segellar la signatura de l'acord que ha de permetre que la societat tingui facilitat per refinançar el deute que té amb unes condicions assumibles. L'acord, que no és públic, té unes condicions que permet pagar els tres milions d'euros de deute en els pròxims vuit anys i s'hauran de pagar quasi uns 400 mil euros per temporada. Aquest és el primer dels tres passos que va anunciar Jordi Villacampa que eren claus per poder evitar la liquidació de l'entitat. El segon pas és signar també l'acord amb Bankia, una cosa que ja està pràcticament tancat. I el tercer pas i definitiu que serviria per evitar la liquidació del Joventut seria que l'Ajuntament comprés el Club Tennis Mas-Ram. En aquest sentit ja hi ha converses iniciades des de fa temps amb l'alcaldessa Dolors Sabater i també amb el tinent d'alcalde Oriol Lladó.