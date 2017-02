Oxigen per a la Penya

Excel·lents notícies per al Divina Joventut i la seva viabilitat de cara al futur. El club va signar ahir un acord amb Hisenda per refinançar el deute que hi té –uns tres milions d'euros– en condicions assumibles i en vuit anys. Això suposa el pagament de 400.000 euros per temporada. És el pas final després de molts mesos de negociació i que també li garanteix l'aixecament de l'embargament que va dictar l'Agència Tributària a finals del 2015, ja que llavors la Penya no podia complir els terminis de pagament que s'havien establert. Ara, doncs, torna la normalitat.

Mercadona

La resolució d'aquest conflicte ha arribat a partir de la venda d'uns terrenys del club al barri de Pomar, a finals del 2016, a Mercadona per una quantitat propera als tres milions d'euros. La burocràcia havia anat endarrerint la cristal·lització de l'acord i havia generat, fins i tot, certa inquietud. Una part del que es va rebre va permetre liquidar parcialment el deute amb Hisenda, que, a partir de llavors, es va avenir a cobrar la resta de mica en mica. Aquest era un dels tres esculls que s'havien de superar per evitar la liquidació, segons va dir Jordi Villacampa en la junta d'accionistes de finals del desembre, quan va anunciar que deixaria el càrrec al cap de tres mesos, “al març”.

El que queda