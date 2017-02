El Barça Lassa continua negat fora de casa (89-85)

El Barça Lassa ha tornat a desaprofitar a Kaunas una bona oportunitat per pujar al tren del play-off. Matemàticament és possible –falten nou jornades i ara està a dues, que seran tres si el Darussafaka guanya aquest vespre a Milà–, però la realitat i el calendari no permeten ser gaire optimistes. Avui, els blaugrana no només han fet créixer l'espiral negativa a fora a Europa (vuit derrotes seguides), sinó que han perdut a Kaunas per primer cop en l'era de l'Eurolliga.

Amb el domini del rebot i Rice jugant i fent jugar a la resta –en especial, Faverani (9 punts en el primer quart)–, els de Bartzokas han dut el pes del partit en el primer quart, per bé que han perdut pistonada en el segon, quan la defensa lituana l'ha fet recular. I s'ha mantingut de peu gràcies a Navarro i el rebot ofensiu. Amb tot, perdria a Claver, per una lumbàlgia aguda i ja no tornaria a jugar més. Per sort, Perperoglou s'afegiria a la causa en el tercer quart, però els maldecaps eren com frenar Lekavicius, inabastable en l'1x1 en aquest parcial. Aquest fet no l'ha privat, a partir del treball al darrere, d'iniciar el darrer quart amb un avantatge substancial (64-70, 32'). Un avantatge que s'ha diluït en un vist i no vist perquè el rival ha tornat a dominar el rebot a les dues anelles i l'equip es posava en mans de Navarro –el millor blaugrana, amb 17 punts–. Puntualment ha funcionat, però a mig termini el Zalgiris ha ajustat la defensa i ha acabat €segellant una victòria valuosa, la seva tercera seguida.