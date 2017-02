No hi arriben

És la imatge del Barça d'aquesta temporada, la del nedador fatigat i amb rumb perdut, aquell que quan palpa la riba en comptes de tocar terra ferma hi descobreix un precipici sense fi on la verticalitat i el vertigen es confonen.

Com passa nou de cada deu vegades, ahir també va sucumbir contra un rival amb substància física, en aquest cas un Zalgiris amb més joc que jugadors amb nom. Mirar la classificació i fer comptes és avui una pèrdua completa de temps. Avui i, si arriba, fins al dia que l'equip no doni mostres de tenir algun fonament veritablement ferm des d'on visualitzar la llum.

Quatre pilotes perdudes en els primers tres minuts del segon van obligar el tècnic grec a aturar el joc per suturar les primeres concessions innecessàries (24-27). Tot i situar-se ràpidament amb quatre faltes, l'equip va aguantar el cop en bona part també perquè el Zalgiris tenia prou feina a ordenar el seu joc. Amb Diagné es volia guanyar mobilitat i energia per ajudar l'home amb pilota –ja s'atacava amb poc ritme i de manera desballestada–, però es va perdre perspicàcia al darrere. I el Zalgiris, amb el Zalgirio Arena llegint el moment, va agafar una primera embranzida. Sense formes, però expeditivament (39-34). Feliçment, el pitjor moment blaugrana –només una assistència en aquest període– va coincidir amb l'arribada del descans i un atac de quatre punts (39-38).

Si bé era dinàmic en el joc posicional, tímidament també en les accions de transició, en els primers cinc minuts el Barça va sortir a apamar el terreny i, mentre ho feia, va descuidar la defensa del costat on no hi ha la pilota. Ulanovas l'hi feia pagar: remuntant la línia de fons, anotant un triple i assistint tornant a resseguir l'ample del camp. I l'encert amb el qual va començar quedava en no res (9-10). Oportunament, un temps mort de la televisió va permetre redibuixar la pissarra a Bartzokas. El Barça va fondejar el seu atac en el joc per parelles entre Rice i Faverani i el brasiler, amb set punts seguits, va donar la raó al tècnic (13-19, 8'). Amb Rice reposant la càrrega es va ennuegar (18-19), però l'equip es conciliava bé al darrere i feia perdre pilotes al Zalgiris (18-24). Però l'assossec aparent –vuit assistències en les onze possessions anotades en el primer quart– era això, un trànsit fictici.

Amb els dos equips en progrés de complir la seva mitjana de pilotes perdudes, que el joc seria desatès va passar de presumpció a realitat tot just arrencar la segona meitat.

L'efervescència i la velocitat de Lekavicius, un dels favorits a Kaunas, va començar a negar el to general (49-48). El Barça, que ja no connectava amb Faverani com ho havia fet en el primer temps, es reduïa al joc curt (Rice) i per això van entrar Tomic i Navarro, per elaborar i concebre de manera participativa bo i assumint-ne el risc defensiu (61-61).

A més, malgrat el seu estat actual, Navarro es troba bé en aquest pavelló (61-66). Quasi tant com Milaknis, un altre que aixeca passions, sortint dels bloquejos indirectes. Ell va iniciar l'11-0 que va reflotar l'equip lituà quan semblava que el Barça li havia posat un peu a sobre –del 64-70 al 73-70 sis minuts abans del final–. El capità blaugrana encara s'hi veia amb cor (73-74), però la generositat en l'esforç ja no li pertanyia. Ni a ell ni a l'equip. I les errades en el tir eren cistella a l'altra banda (80-74) amb un home, Ulanovas, que resumia tot allò que aquest Barça no té: 84-76 després d'una pèrdua de Navarro quan faltaven menys de dos minuts. Rice va anotar immediatament, però el llenguatge corporal dels jugadors era delator. De tots, dels locals i dels visitants. I tot i situar-se 85-83 a disset segons el mal ja estava fet i el Zalgiris, des del tir lliure, li ho va certificar.