El rebot és la vida

El partit entrava en fase decisiva i el Barça Lassa s'hi volia enganxar com fos. Westermann no encertava en un triple alliberat, però Ulanovas guanyava a Vezenkov la pugna pel rebot i era capaç d'obrir la pilota cap a Motum, que tenia ja el canell preparat. Per executar el tir i l'enfrontament (80-74, i tres minuts per al final). Tothom sabia que allò era el cop de gràcia i Bartzokas així ho va verbalitzar a la sala de premsa.

En alerta