Gregg Popovich iguala un rècord fora de tota lògica

En el convuls esport professional del segle XXI, que un entrenador de l'NBA estigui prou temporades per aconseguir 1.127 victòries amb un mateix equip requereix dues condicions: una longevitat extemporània i que l'equip sigui guanyador. Gregg Popovich (1949) dirigeix els Spurs des de la temporada 1996-97 i aquesta nit, amb la victòria contra els Sixers, ha igualat el rècord que Jerry Sloan va obtenir entre el 1988 i el 2011 en una altra franquícia tan particular com els Jazz d'Utah. Popovich el batrà ben aviat. La primera oportunitat, demà en el partit entre els Spurs (38-11) i els Nuggets (21-27).

I el triomf fàcil dels Spurs (38-11) contra els Sixers (18-31) ha estat a la seva manera, per col·lectiu, amb set jugadors per sobre dels 10 punts, 15 recuperacions i 26 assistències tot i la nit discretíssima de Tony Parker. No hi eren ni Pau Gasol ni LaMarcus Aldridge. Pel que fa al català, podria anticipar la seva tornada a les pistes. Quan va ser operat de la fractura del quart metacarpià de la mà esquerra es va parlar d'un termini de recuperació de fins a vuit setmanes, però Popovich creu que tornarà abans. “Just abans de l'All Star ja podria estar a punt i si no, quan es reprengui la competició”, ha comentat el tècnic.

També han jugat altres capdavanters. Desmesura anotadora a Los Angeles (120-133 sense pròrroga) amb triomf dels Warriors (43-7) contra els Clippers (31-19) amb 29 punts i 11 assistències de Stephen Curry i 26 i 10 (i 8 rebots) de Kevin Durant per oposició al 31-8 de Blake Griffin. Curry ja ha arribat als 200 triples anotats aquesta temporada (és el primer jugador que ho aconsegueix cinc vegades consecutives) però, paradoxalment, no disputarà el concurs de triples de l'All Star.

Han fallat els Rockets (36-17), que han caigut a casa contra els Hawks (29-21). A James Harden (41 punts, 8 rebots, 8 assistències i 4 recuperacions) només l'ha ajudat amb solidesa el pivot Clint Capela (22 i 9). Res a fer contra Tim Hardaway (33 punts) i Dwight Howard (24 i 23 rebots).