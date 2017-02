Des de principis de novembre, fa ja tretze jornades, l'ICL Manresa ocupa l'últim lloc en la Lliga Endesa. Avui els del Bages poden abandonar-lo, sempre que, a banda de vèncer, recuperin el -4 de la primera volta, al Nou Congost (78-82). La missió no és senzilla, per molt que el rival faci dos mesos i ja set partits que no tasta cap triomf. “Són grans, atlètics i amb envergadura. Aquest fet ja ens va crear problemes en la primera volta”, explicava Ibon Navarro, ahir. Per als gallecs, el partit també és clau. En aquesta línia, es va anunciar dimecres la renovació de Moncho Fernández per reforçar-lo i el club ha fet una crida a l'afició per crear un clima propici. Amb tot, ahir va rebre la mala notícia de la lesió de Txemi Urtasun, que estarà sis setmanes de baixa per una ruptura en un dit de la mà esquerra.

Al Bages, hi ha jugadors masegats –Machado (espatlla dreta), Tomàs (lumbàlgia) i Cvetkovic (genoll esquerre)–, però cap d'ells està descartat i tots van viatjar. També està recuperat de la lesió al canell Trapani, a qui van donar d'alta ahir a la tarda. El cos tècnic va optar per descartar Zaytsev.