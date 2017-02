Mala peça al teler

Amb escassa continuïtat i molt poca consistència, jugant a l'alçada de les circumstàncies només a batzegades, l'ICL Manresa ha perdut aquest vespre a Santiago contra el Rio Natura per 89-75 i la seva situació en la lliga ACB se li ha compromès especialment: ara és cuer amb un 3-16 i el seu rival és penúltim amb un 5-14 –a més de tenir-li guanyada la diferència de punts particular. Patrik Auda ha anotat 18 punts i Pere Tomàs 17.

L'equip ha arrencat localitzant el joc al pal baix per enfonsar la defensa gallega, si bé l'activitat de mans i cames dels locals li han impedit treure'n avantatges (7-5). Però la gran mancança del període i el que l'ha definit ha estat la pèssima defensa de la transició, que ha ocasionat ritme ofensiu (i encert) al Rio Natura, amb Bendzius omnipresent i contagiós (29-21).

El final d'un quart i l'inici del següent ha estat l'origen d'un canvi dibuixat per les rotacions, que si bé no han millorat l'ICL –nombroses pilotes perdudes i ràpidament en situació de bonus– han empitjorat, i molt, la presència local –només Yusta donava qualitat al seu joc. Mica en mica l'equip bagenc ha endurit la defensa a mitja pista, ha agafat confiança (32-29) i d'aquí n'ha fet present un moment d'inspiració que l'ha situat a només un punt (38-37, 17'). La tornada al camp de Bendzius, però, ha despertat els gallecs, que han tancat el quart amb un 11-0, de nou, forçant amb zel el joc a camp obert (49-37).

Després de la represa l'equip s'ha presentat molt més ajustat en defensa i Tomàs, amb un parell de triples en atacs treballats i elaborats, ha restablert l'equilibri (49-45, 23'). Però el Manresa necessita fer-ho molt bé en tot moment, no només puntualment, i l'Obradoiro li ho ha recordat. Amb McConell i Pustovi (57-49, 26'). Ibon Navarro ha frenat la nova embranzida local i ha fet l'efecte que l'equip havia reaccionat (64-59). I que sabia el que volia i el que necessitava.

Però no ha tingut encert en els primers atacs de l'últim període i, en canvi, el Rio Natura l'ha castigat: un 2+1 en una mala defensa i un contracop després de recuperació primer; un triple sortint de temps mort tot seguit (73-59, 33'). I el Fontes do Sar, que no les tenia totes, s'ho ha cregut. El Manresa no ha aixecat la bandera blanca. S'ha situat en zona i ha buscat l'anella amb intenció, però la defensa li ha fet figa i en atac la situació en la classificació se li ha fet ben present. I el triomf no ha estat mai al seu abast.

Diumenge vinent l'equip visitarà el Palau Blaugrana.