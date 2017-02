El cuer fa suar més del compte l'Spar Citylift Girona

L'Spar Citylift Girona ha superat aquest migdia el cuer, el Gran Canària, per 72-58 i arriba a la setmana en què es jugarà la copa i la classificació per als quarts de final de l'Eurocopa mantenint la pressió al líder, el Perfumerías Avenida. Per la seva banda, el Cadí la Seu va vèncer dissabte l'Al-Qázeres (68-56) en una actuació col·lectiva molt sòlida en què va sobresortir l'activitat de Schimmel (15 punts i 17 de valoració).

L'Uni no ha tingut problemes per derrotar el Gran Canària (46-26 a la mitja part) tot i que en la segona meitat les canàries han tingut la seriositat i paciència que no havien trobat en la primera meitat i no han deixat relaxar l'equip gironí, que ha tingut en Peters la màxima anotadora (15).

El Gran Canària s'ha arribat a situar a 11 punts (55-44) amb la desqualificació de Spanou (dues antiesportives) i a 7 ja enl'últim quart (59-52) però Coulibaly i Leo Rodríguez hi han posat ordre (71-52).