La Penya paga una mala sortida del segon temps

El Divina Joventut no ha tingut opció a Tenerife on, després d'un bon primer temps, ha naufragat a la segona meitat amb una sortida de vestidors molt dolenta (89-75).

A la primera meitat hi ha hagut màxima igualtat amb màxim avantatge de la Penya (14-20) però neutralitzat ràpidament per uns canaris que han disposat de cinc punts com a renda més gran (32-27). Al descans, tot obert (36-34) amb els verd-i-negres llançant més de tres (5/16) que de dos (7/14). Amb l'equip canari ha debutat en el primer quart l'exverd-i-negre Tariq Kirksay. A la segona meitat però els de Diego Ocampo han fet una sortida nefasta i després d'un triple de Sàbat (36-37) ha encaixat un increïble de 16-3 (52-40) que ha desactivat totalment el Divina Joventut. A partir de llavors els badalonins sempre han a remolc. El pròxim partit de la Penya serà diumenge vinent contra un rival directe com és l'UCAM Múrcia al Palau Olímpic.