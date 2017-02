Sortida fatídica

El Divina Joventut no va tenir cap possibilitat a Tenerife, on va anar a remolc tota la segona meitat. Els verd-i-negres no van ser capaços de tenir ni continuïtat ni equilibri en el joc, i això contra un equip ara mateix rodat, amb confiança i amb un joc sòlid és fatídic. Els de Diego Ocampo van estar dins el matx fins al descans (36-34), però després d'un triple de Sàbat (36-37) van encaixar un parcial de 16-3 que va esvair les esperances d'esgarrapar un triomf valuosíssim (52-40). És cert que quedaven molts minuts, però la sensació, que després es va convertir en realitat, és que els de Txus Vidorreta ja havien agafat les regnes del matx i que la fragilitat verd-i-negra ja no tindria capacitat de reacció. Ara la Penya se centra en la final que haurà de disputar diumenge a l'Olímpic contra l'UCAM Múrcia, un rival directe –dels pocs que encara li queden– per intentar evitar la penúltima posició.

El matx havia arrencat amb una Penya sòlida, sobretot defensivament, i trobant les millors opcions en atac (5-10). La màxima renda verd-i-negra va arribar després de dos lliures de Vidal (14-20), però ràpidament va aparèixer el joc col·lectiu i coral de l'Iberostar Tenerife de bloquejos i continuacions constants i amb l'amenaça exterior com a principal arma (13/24 triples) amb més d'un 50 per cent d'encert des de la llarga distància. En el descans tot estava obert (36-34), amb una Penya que havia llançat més de tres (5/16) que de dos (7/14). Llavors ja havia debutat l'exjugador de Penya Kirksay amb el Tenerife.

White trenca el matx