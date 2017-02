Ni l'oasi de l'ACB

El Barça estava acostumat a trobar aigua en l'oasi de la lliga després de sofrir en l'Eurolliga. Sempre, quan jugava a casa. Afeblit com està –físicament, però sobretot i significativament des d'un punt de vista mental–, ahir ni el Palau va ser rehabilitador i l'equip hi va perdre per primera vegada en partit de lliga.

El Barça fa temps que és un equip trist, un conjunt que no genera cap empatia més enllà de certa pena –la cara, el posat i les gesticulacions de Georgios Bartzokas ho sintetitzen–. És un equip sense confiança perquè els jugadors, que saben que no tenen ni qualitat defensiva ni talent físic, comprenen també que juguen des de patrons ofensius desdibuixats i eventuals. I un equip així es desmunta a la més petita, sigui per un canvi de ritme i energia del rival o, com ahir contra el Bilbao de Carles Duran, per un moment d'inspiració rival (en aquest cas col·lectiva).

L'inici de l'últim quart