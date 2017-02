Punts d'altres temps

Edwin Jackson va batre el sostre de punts d'aquesta temporada dissabte passat a Fuenlabrada, amb 39, en el novè partit dels últims tretze en què el jugador del Movistar Estudiantes arribava als 24. Amb 22,7 de mitjana, el màxim anotador de la lliga fa 0,77 punts per minut i després d'aquesta vintena jornada la diferència respecte al segon que més n'anota (Shermadini, Mumbrú i Llull) és ja de 7,9 punts (22,7 per 14,8).

Mai abans en aquest segle hi ha hagut una diferència com aquesta entre el primer i el segon en la taula d'anotadors, i per trobar una distància semblant cal remuntar-se a la temporada 2004/05, quan Charlie Bell (Breogán) va acabar amb sis més de mitjana (27 per 21) que Igor Rakocevic (Pamesa València) –la segona diferència més àmplia en la fase regular són els 4,5 d'Andy Panko (Fuenlabrada) respecte a Stevan Jelovac (CAI) fa dos anys–. Jackson és avui indiscutible, però no va ser fins a la setena jornada que es va situar al capdavant de la taula, superant Tyrese Rice (Barça), que en la cinquena jornada anotava 3,3 punts més que ell (20,3 per 17). En la desena, l'exblaugrana ja avantatjava de 4,5 punts Rice, en la quinzena de 5,9 Campazzo i en la passada, també l'argentí de 6,6.

Avança la temporada i el joc dels equips (i dels jugadors) està cada dia més estudiat, i Jackson, que és el segon en tirs lliures anotats (4,74), el tercer en tirs de dos (5,2) i el cinquè en triples (2,5), no deixa d'anotar.