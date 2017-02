Ben custodiada

El trofeu de copa que aixecarà diumenge al vespre la capitana d'un dels sis equips participants ja és a Girona. Ahir, durant la presentació, amb l'Spar Citylift Girona present al complet, la plantilla gironina ja va començar a sentir la pressió per guanyar l'únic títol FEB que encara no té i fer-ho a casa, a Fontajau, una fita que no aconsegueix cap equip des que el 1995 el Costa Naranja ho va aconseguir a València. De fet, la mateixa campanya publicitària del club no eludeix aquesta pressió amb el seu lema: La copa arriba a Girona. Que no marxi!.

I així, tant l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, com el vicepresident de la Diputació, Fermí Santamaria, van enviar missatges en aquest sentit. “Desitjo, ara que l'Uni ha aconseguit que la copa vingui aquí, que no en marxi”, deia Madrenas per tancar l'acte. “Serà un honor rebre l'Uni com a campió de copa”, havia assegurat abans Santamaria.

Al llarg de l'acte van planar d'una manera o d'una altra les relacions entre Catalunya i Espanya i també entre la FEB –l'antiga, és clar– i el bàsquet català. Des de les crides a descontaminar de política la copa que va fer Fermí Santamaria –“l'esport no té res a veure amb la política, l'esport agermana, cohesiona, fa gaudir del nostre equip i ens permet aplaudir el rival si ho fa bé”– al relat que va fer el vicepresident executiu de la FEB, José Antonio Montero: “Fa 31 anys que la copa no venia a Catalunya. Hem reconduït el tema i ara hi ha unes relacions fluïdes. Que la política esportiva i els fets esportius estiguin per sobre de la política ha de ser la nostra manera de fer.”

Les intencions de la FEB