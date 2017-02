Eliminatòria d'Eurolliga

En el principi d'una setmana que podria ser gran, l'Spar Citylift Girona es juga l'accés als quarts de final de l'Eurocopa contra un dels millors –per no dir el millor– equips de la competició, el Bellona AGÜ de Kayseri. Avui a Fontajau es podrà veure un autèntic partit d'Eurolliga emmarcat en la segona competició continental.

L'AGÜ i l'Uni són dos dels cinc equips que van acabar imbatuts la primera fase. Els altres tres són els dos turcs (el Yakin Dogu i el Galatasaray) i el Carolo francès, ja eliminat. Al país otomà, els tres equips turcs són els perseguidors del líder, el Fenerbahçe i, en el cas de l'AGÜ, una repassada a la seva plantilla en defineix el potencial: un cinc titular d'altíssim nivell i tres rotacions del millor que hi ha a Turquia. Lideren l'AGÜ dues campiones de l'última WNBA, una de present esplèndid i futur millor (Chelsea Gray) i l'altra, llegenda del bàsquet europeu (Ann Wauters). Al costat, Tanisha Wright (12 estius a la WNBA i campiona el 2010), Lara Sanders (cinc estius a la WNBA) i una europea top, Jelena Dubljevic, també campiona de la WNBA. Amb Mirna Mazic i les turques Dila Askin i Aysegul Gunay formen l'esquelet d'un equip que, a ple pulmó, espanta pel seu potencial, tot i que a Turquia és quart i ha perdut algun partit més del compte.

Gray, Sanders i Mazic ja van ser a Fontajau en l'Eurolliga 2015/16, i hi van perdre. Però aquell era un equip sense química, que després va caure a semifinals de l'Eurocopa contra el Bourges. Ara és diferent. L'arribada de Wauters ha aconseguit agrupar l'equip i la de Wright ha deslliurat Chelsea Gray de responsabilitat al perímetre. I així, l'exjugadora de l'Uni és doblement perillosa.

Però pensant en l'eliminatòria, el risc és Ann Wauters. La dosifiquen (20 minuts de mitjana), però sense Coulibaly caldrà una solució col·lectiva perquè no enfonsi la defensa gironina i faci mal. És el preu que caldrà pagar per la decisió de no donar d'alta la maliana per tal de no alterar l'equilibri psicològic de l'equip, tres dies abans de la cita de la copa.