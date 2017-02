L'Uni marca la ratlla

Nit per recordar a Fontajau, i ja en són unes quantes. L'Spar Citylift Girona anirà a Turquia amb vuit punts d'avantatge. No és cap coixí per defensar-lo –amb aquest plantejament, l'eliminació està garantida–, però sí que l'AGÜ tindrà la pressió d'haver de remuntar-lo. I si l'Uni juga al nivell d'ahir i l'arbitratge és valent –havent vist el nivell de protesta de l'AGÜ, fa por pensar què pot passar a Kayseri– el bitllet per als quarts no és una utopia, tot i que caldrà una gesta.

Les dues killers de l'Uni van ser protagonistes de la primera meitat, amb 12 punts i 6 rebots d'Ibekwe i 12+3 de Peters, i amb bon percentatge. Però l'equip gironí va ser molt més que un duet. Amb Alminaite, Surís va aconseguir tenir entretinguda Wauters als dos costats de la pista i, mentre l'Uni la va mantenir allunyada de l'anella, la belga no va poder marcar el joc. Quan Alminaite va seure sí que ho va aconseguir i del 21-12 (triple de Leo) es va passar al 22-22, curiosament amb Chelsea Gray també asseguda. Constatat que no podia prescindir de la lituana, Surís la va fer entrar i sortir al mateix temps que Wauters.

La concentració de l'Uni va ser màxima i la de l'AGÜ, relativa. Prova d'això és que al final del primer quart, del cinc titular i els tècnics de l'AGÜ només Chelsea Gray s'havia abstingut de burxar els àrbitres. Però també ho mostra el rebot (dels 24 de que havia escopit l'anella turca en la mitja part, 11 van ser per a l'Uni). I també els dos temps morts que, separats d'1:10, va demanar el tècnic turc. I és que Ibekwe havia fet una jugada de highlights amb driblatge per la ratllà de fons, i bàsquet a anella passada i falta que va acabar amb l'addicional fallat i triple de Rosó i, tot seguit, una transició de Spanou va acabar la paciència del tècnic turc (7-0 en un minut). En l'intermedi, l'únic problema objectiu eren les tres faltes d'Ibekwe. La sensació que l'AGÜ encara no s'havia posat a jugar era només un temor.

Espectacular

Els set primers minuts del tercer quart de l'Uni van recordar els millors moments de l'Eurolliga 2015/16. Ibekwe es menjava Dubljevic i era una piconadora a partir del bloqueig central d'Alminaite, la pivot lituana es reivindicava com a jugadora amb un futur per tenir molt en compte i, en general, l'Uni millorava de tal manera la col·lectivització de la defensa que en alguns moments l'AGÜ se sentia fora del partit (54-42). Fins que el seu tècnic va perdre els nervis i va rebre una tècnica. D'aquí en va sortir un AGÜ més guerriller, decididament més dur al darrere, insistint en les defenses alternatives que havia proposat des del primer quart per mirar de fer perdre el nord a l'Uni, que va començar a perdre terreny (59-54, 33'). Èric Surís va aturar el partit. Per respirar i per insistir a les jugadores que el camí no era el de les protestes, com feia l'AGÜ des de la pista i, sobretot, des de la banqueta.

Irreductibles

Encara va ajustar més el resultat, l'AGÜ (59-56). Amb tanta agressivitat, a l'Uni li costava posar la pilota a dins però un cop ho va aconseguir, Spanou va anotar (61-56). Va ser una mena de desllorigador, com el 2+1 d'Alminaite. Com una falta antiesportiva de Jordana (dos tirs lliures i triple de Gunay, 64-61), que l'equip va saber girar a favor seu per jugar els últims tres minuts més concentrat encara. Impecable al darrere, arribant a gairebé a totes les rotacions després de 37 minuts d'esforç, amb Jordana fent un altre gran partit defensiu i amb Ibekwe rematant la feina amb un triple 47 segons abans del final. 71-63, vuit punts que haurien pogut ser deu, però l'últim atac no va donar fruits.