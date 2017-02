Duel en alçada

Va ser un espectacle veure jugar Ify Ibekwe a un nivell escandalós –amb el seu nou representant a la grada–, però el gran duel es va disputar a la pintura entre dues gegantes del bàsquet europeu. Una, Kristina Alminaite, en sentit literal, perquè és la jugadora més alta d'Europa (2,05). L'altra, Ann Wauters, alta (1,98), enorme, perquè ho ha estat tot al llarg de la seva carrera.

Onze anys més gran que Alminaite, Wauters va oferir un clínic d'ofici i va anar assumint més i més galons a mesura que el partit se'ls complicava. La belga va marcar els seus sostres de punts (20), rebots (13), minuts (38) i valoració (39) de la temporada (tenia 14, 12, 27 i 25, respectivament) i de molt de temps.

També són les millors xifres de la tempora per a Kristina Alminaite, que no es va arronsar en cap moment per enfrontar-se a una jugadora de la dimensió de Wauters. Reforçada constantment des de la banda per Èric Surís, va anar guanyant confiança a mesura que positivava accions com la del 8-4 en el primer quart (rebot d'atac i bàsquet), el 48-38 (després de dos rebots ofensius) i sobretot el 50-40 (un espectacular ganxo amb l'esquerra). Totes les accions contra Ann Wauters. No li consten taps en l'estadística, però la seva capacitat intimidatòria va fer que Wauters sortís a fora per anotar el seu precís tir de quatre o cinc metres. A tot no s'hi arriba.