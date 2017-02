“Pensar en la final és un error”

Arribem bé, millor que un any enrere. Però l'Uni és l'amfitrió i té una plantilla molt poderosa. Podríem ser el favorit en una altra seu però no estem per sobre de l'Uni

No arribem bé però som un equip que es refà dels mals moments per caràcter. A un partit no hi ha rivals bons ni dolents. Ens va anar bé perdre contra l'Uni per veure i corregir errors

És una fita històrica per a Càceres i s'ha de disfrutar. L'objectiu era no baixar i, un cop assegurat, ens vam plantejar la copa. És un premi a una bona primera volta i ens fa molta il·lusió

Ara m'amoïna el mateix que abans de jugar contra el Gran Canària però al revés: que no visquem sobreexcitats L'única realitat és que l'Avenida té onze jugadores d'altíssim nivell i un potencial per ser a la final a quatre de l'Eurolliga Em satisfà el nostre treball dia a dia i la progressió. Sí que em sorprèn tenir dues derrotes. Al setembre hauríem signat el 25-2

Ha dormit poc, entre l'excitació del triomf contra l'AGÜ Spor i la necessitat de posar els cinc sentits en la copa, però Èric Surís no aixeca el peu. Demà s'estrena en una gran cita, amb la responsabilitat afegida que es juga a casa, a Fontajau.

A un equip que no ha jugat cap final de copa se li pot parlar de guanyar el títol?

Es pot parlar de tot però si volem créixer ha de ser des de la humilitat. No hem jugat cap final i tots els esforços s'han de posar en dissabte. Si pensem en una hipotètica final serà un error, el primer error per fer-nos caure en una derrota.

M'està dient que no ha preparat res per al partit contra l'Avenida?

És clar que preparem coses. Tot el que prepares al llarg de la temporada va enfocat a diferents moments. Tenim coses per a cada rival, però com en la Lliga Femenina. I també en vam preparar per a l'Avenida i no vam poder guanyar. Tenim els deures fets pensant en tots els rivals possibles, de la nostra banda del quadre i de l'altra.

Què l'amoïna més, avui dijous?

Fins avui, el que m'amoïnava més és que feia massa temps que parlàvem de la copa quan calia estar centrats en el Gran Canària o l'AGÜ. Ara m'amoïna el mateix que contra el Gran Canària però al revés, que no visquem sobreexcitats. Novament, si som humils podrem governar més bé aquesta sobreexcitació.

Pateix pel desgast de dimecres?

N'hi va haver, certament, però és la nostra feina, hi estem mentalment habituats i les jugadores es cuiden molt. I l'Avenida també va tenir partit. Tots dos equips estem doblant competició des de fa mesos.

Què els costa més contra l'Araski i el Ferrol?

De l'Araski, aturar Roundtree és feixuc. És baixeta per ser pivot però molt rica en el seu joc. Pot amenaçar de tres, pot dividir, pot jugar per dins, és atlètica, salta al rebot i en defensa s'anticipa i no es deixa guanyar la posició. Tot i les derrotes, l'Araski ha d'estar fent feina de creixement. Gidden tirava 20 tirs i Vega, dos o tres, i això fa que estiguin guanyant riquesa. Tudanca, Liñeira, Silva... estan fent passos endavant. Ferrol té un problema perquè la baixa d'Ana Suárez és sensible. Però si el Ferrol destaca per alguna cosa és pel seu atac imprevisible, molt dinàmic, amb quatre o cinc jugadores obertes, sense dependre de ningú i sense cap cinc pura de referència. És un joc incòmode perquè no és gens previsible ni fàcil d'estudiar en l'scouting. Aquesta riquesa ofensiva t'ho complica molt. El fet d'haver-los guanyat tots dos fa poc té el risc que ens pensem que aquell resultat ja val.

Ortega diu que no està per sobre de l'Uni i que l'Avenida no és el favorit. Si s'enfronten, serà una final amb alt component de batalla psicològica?

Tots els partits tenen el vessant psicològic. Però les etiquetes de favorit, un cop comença el partit, no existeixen. L'única realitat és que l'Avenida té onze jugadores d'altíssim nivell i un potencial per ser a la final a quatre de l'Eurolliga. Favorit? Pel fet de jugar a casa podem tenir un punt, però qui vulgui comparar plantilla o potencial trobarà una evidència, que l'Avenida és un dels quatre o cinc millors d'Europa.

Al setembre veia l'equip al nivell que té ara?

El treball dia a dia i en la progressió, en el que vam demostrar contra l'AGÜ estem satisfets, anem pel camí previst. No estic sorprès. A més, després de les derrotes l'equip es va aixecar molt bé i va treballar per corregir-se de seguida, sense cap dubte ni turbulència. Però sí que em sorprèn tenir només dues derrotes. Si al setembre ens haguessin parlat d'un 25-2 a aquestes altures, hauríem signat segur.

S'ha d'esperar el millor Fontajau dels últims temps?

Tant de bo en les adversitats i els mals moments puguem tenir el millor Fontajau, el que ja s'ha vist aquest any en partits de lliga en què hem estat espessos, contra el Gernika, el Guipúscoa o el Mann, quan la gent ens ha ajudat molt. O dimecres contra l'AGÜ, o contra el Castors, amb molt bon ambient. Aquest és l'avantatge de jugar a casa, sentir l'alè de Fontajau empenyent-nos.