Cap triomf fora de casa

El Barça Lassa necessita a qualsevol preu, sigui com sigui, sumar una victòria. No només per continuar viu a Europa –és a només dues victòries de la vuitena posició– sinó sobretot per sortir d'aquesta permanent situació de crisi en què està immers. Les lesions són les que són i l'únic que és segur és que hi ha plantilla suficient i qualitat suficient per guanyar el Galatasaray. L'equip turc arriba a l'enfrontament com a únic equip de tota l'Eurolliga que no ha guanyat cap partit fora de casa. Té una sèrie de zero triomfs en nou partits. Els d'Ataman són cuers. Els turcs arriben al partit també havent tingut canvis: ja sense Deon Thompson ni Justin Dentmon i amb la baixa per lesió de Preldzic. La columna vertebral de l'equip són bàsicament tres homes que acumulen més minuts: Guler (30,12), Micvoc (29,32) i Schilb (26,13). La resta són bons jugadors, però cap estrella. Com a curiositat, cal subratllar que Austin Daye és fill del mític exjugador Darren Daye, que havia jugat a Scavolini del 1988 al 1992 i va jugar la final de la copa Korac contra la Penya.

El Galatasaray és cinquè classificat en la lliga turca, empatat amb el Darussafaka (11-6), molt lluny –això sí– dels líders Fenerbahçe i Efes, que tenen un balanç de 15-2.