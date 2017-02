Obsessió saludable

Quatre participacions (2012, 2013, 2015 i 2016), quatre derrotes en semifinals. Aquest és el balanç de l'Uni Girona en la copa, l'únic títol FEB que el club gironí no té a la vitrina. És tan evident que en les dues primeres edicions no aspirava al títol com que en les dues últimes sí que estava entre els candidats. Però la realitat és tossuda. “Em fot que es pensi que ser a la final és fàcil”, deia Ramon Jordana l'any 2015 quan l'Spar Citylift arribava a la copa líder de la lliga (16-2, el mateix balanç que ara). L'endemà, el Conquero li barrava el pas a la final de Torrejón de Ardoz. Un any enrere va ser l'Avenida qui va aprofitar la generositat de l'Uni per fer-lo fora de la final, que perdria contra el Conquero.

El factor Fontajau

Per ajudar a treure's l'espina i tip de jugar la copa en pista contrària, l'Uni va decidir demanar-ne la seu. Superat el rebombori que va causar a Salamanca que Girona s'endugués el que consideraven la seva copa (l'havien demanat amb motiu del 25è aniversari de l'ascens a LLF), el fet és que Fontajau rebrà diumenge al voltant de 5.000 aficionats si l'Uni es classifica per a la final. No serà tant pels seguidors dels altres equips (se'n calculen uns 500, vista la poca mobilització d'aficionats de l'Avenida) com per la capacitat d'atracció de l'Uni que, més enllà del ple absolut contra l'Avenida el passat novembre, ja ha superat els 2.000 aficionats en un parell de partits de la lliga regular. L'altre escull que calia superar era el sorteig, perquè era pur i l'Spar-Avenida hauria pogut tocar en semifinals. Però no va ser així i els dos favorits no es poden trobar fins a la final. L'altra proposta que ha reeixit ha estat la de la minicopa. Aquest any l'organitza el club gironí, però vist l'èxit i si tothom acaba satisfet no seria utòpic que la FEB la incorporés al seu plec de condicions per a futures seus. A més, tots els partits es jugaran al matí i les jugadores tindran entrada per als partits de la copa.

Dos favorits