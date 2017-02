Fontajau, com en les grans cites

El 18 de maig del ja llunyà 2008 va ser l'última vegada que Fontajau va ser l'escenari d'un partit de bàsquet amb la configuració que tindrà en la copa; és a dir, amb la grada retràctil desplegada per rebre aficionats i amb l'espectacular marcador central. Va ser un Akasvayu-Joventut de play-off, aquell memorable partit en què Marc Gasol va marcar la ratlla a Rudy Fernández. Després, la grada retràctil va recular i el videomarcador va emmudir.

Nou anys després, Fontajau presentarà el millor aspecte possible. Trenta segons de funcionament dels motors elèctrics i les gairebé 800 places de la grada retràctil tornen a estar disponibles. Posar al dia el marcador ha costat alguna feina més, però menys del que es temia.

La cita s'ho val i, de fet, si l'Uni va demanar l'organització de la copa va ser per poder-la jugar d'una vegada a casa, però també per prestigiar un torneig que en alguna de les últimes edicions havia estat col·locat amb calçador en ciutats sense cap tradició (Arganda del Rey 2012) o per colar-hi un equip determinat (Torrejón de Ardoz, 2015).

L'Spar Citylift Girona ja havia omplert Fontajau més d'un cop. El 23 d'abril del 2015, el dia que es va guanyar la lliga, les costures van estar a punt de petar (5.200 aficionats) i aquesta mateixa xifra es va repetir fa només dos mesos i mig, també contra l'Avenida, en un partit de la fase regular. Aquell èxit de convocatòria sorprenent va fer que el club es plantegés concórrer al concurs per la copa.