Una copa les agermana

La copa del 2016, a Sant Sebastià, va ser de les que es recorden perquè el peix gros no només no es va menjar el petit (i no prou ben alimentat) sinó que, en una final èpica, qui ho tenia tot en contra (el Conquero) va pujar a cavall del favorit (l'Avenida). Tres de les protagonistes d'aquella final són ara a l'Spar Citylift Girona. Dues de les que la van guanyar (Rosó Buch i Haley Peters) i una que la va perdre però que havia guanyat les dues edicions anteriors, Leo Rodríguez.

El Conquero no arribava a Sant Sebastià ben alimentat perquè el club s'havia endarrerit en els pagaments i fins i tot alguna jugadora s'havia declarat en vaga en partits precedents. “No teníem res a perdre, no ens havíem entrenat, no cobràvem [en aquest punt Peters assenteix amb el cap], però ens vam unir més que mai perquè vam veure que era una oportunitat única per demostrar l'equip que érem”, explica Rosó Buch amb el rostre il·luminat. No en va, la copa és el seu gran èxit esportiu, mentre que Haley Peters hi afegeix: “El títol de la divisió ACC de la NCAA jugant molts minuts i anotant molt amb Duke [2011 i 2013].” I Leo Rodríguez té un altre record amb més pes, “els Jocs de Rio”.

La nord-americana recorda que “durant tot l'any” ja s'havien parlat entre les jugadores “de l'oportunitat que teníem a la copa”. “Érem un equip que disfrutava a la pista i es notava. I en el primer quart les vam deixar en vuit punts [8-6] i vam veure que era possible”. “Ja les havíem guanyat en la lliga. Hi havia química, teníem un equipàs, ens coneixíem i va arribar un moment que vam veure que amb un esforç més, seria nostra”, explica Rosó. Això sí, no hi va haver gaires celebracions. Una mica de ballaruga i algunes cançons, però el cansament i la perspectiva de 14 hores en autocar de tornada a Huelva pesaven molt.

Leo Rodríguez no va acabar contenta a Sant Sebastià: “N'havíem guanyat dues de seguides, però l'equip no estava gaire unit, i ens vam trobar unes rivals amb ganes, alegria, que jugaven bé juntes, que no tenien res a perdre i que van demostrar que el cor guanya.” Aquella copa perduda i la destitució de Miguel Ángel Ortega a Girona van precipitar el relleu a la banqueta de l'Avenida, “i va servir per guanyar la lliga”, recorda l'escorta canària.

Fora pressió

Peters desconeixia que l'Uni no ha guanyat mai el títol i fa més de vint anys que l'amfitrió no s'endú la copa, però no creu que això les pressioni. “Gens”, respon contundent. “Ningú surt a jugar pensant en això. Més aviat és motivació per ser les primeres. Som un gran equip i ho estem fent bé. Jugant a casa pensem a aixecar el títol”, afirma Buch. Leo remarca el component d'il·lusió “en un equip on, excepte nosaltres i Noe, ningú ha guanyat la copa. Juguem a casa, es nota que disfrutem i també que el públic s'ho passa bé, és un bon moment”. I davant la dificultat de guanyar-la com a local, fa broma: “Menys pressió, si resulta que l'hem de perdre...!” Rosó Buch, que no va ser en la final Avenida-Conquero (66-62) del 2015, sí que recorda com de clavada tenien l'espina Asurmendi, Pina o Pascua: “Les que hi eren tenien ganes de revenja perquè va ser molt igualada i recordaven el moment de tenir-la tan a prop i que se t'escapa. Quan a Sant Sebastià l'Avenida es va acostar hi va haver un déjà-vu.”

La gran setmana

Va començar dimecres amb el triomf d'alt nivell contra l'AGÜ en l'Eurocopa i continua en les semifinals d'avui. “Això motiva, diverteix, potser és la millor setmana de l'any. L'equip és llarg i no crec que es noti el cansament. Davant la possibilitat de guanyar un títol no hi ha cansament possible”, argumenta Buch. Peters adverteix que “seran dies i partits difícils” i envia la centrada: “Si fem el que sabem fer, recordarem aquests dies per sempre més.” I Leo Rodríguez remata: “Moltes jugadores pagarien per ser al nostre lloc. Ja estarem al cas del que toca fer en cada moment. Si no, l'afició ens ho recordarà.” Són joves. Buch i Peters, del 1992. Leo, un any més gran. Buch no se sent neguitosa: “No són nervis, són ganes que arribi el moment.” I Leo la contradiu: “Una mica sí que n'hi ha, sobretot el dia del partit, però aquestes sensacions són bones, són de dia especial.” La canària la contradiu: “Una mica de nervis sí, el dia de partit, de dia especial i de demostrar per què ho és.” I admet que “des que es va saber que la seu era Girona” somia “guanyar la copa amb Fontajau ple”. Peters també explica el seu somni: “Guanyar la copa i anotar 20 punts.” Així s'entén la seva voracitat anotadora. Totes tres comparteixen idees bàsiques: que l'Uni està en un bon moment, que l'afició gironina es mereix la copa i que caldran 40 minuts de concentració, i no només en la final.

Les qualitats