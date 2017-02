No hi ha demà sense avui

L'Araski serà el rival de l'Spar Citylift Girona en la cinquena semifinal de copa que disputa l'equip gironí. Perquè no acabi amb el mateix trist desenllaç que les quatre anteriors (contra el Rivas, l'Avenida –2– i el Conquero), l'equip d'Èric Surís s'ha de mentalitzar que davant seu tindrà un rival que no plantejarà la batalla en el terreny del talent però al qual com a mínim ha d'igualar la capacitat de sobreviure que va demostrar ahir, quan tenia l'aigua al coll a tres minuts del final (53-60) i va saber regirar-ho tot amb una defensa zonal, un triple de Tudanca i l'ofici de Gisela Vega, l'exjugadora de l'Uni (2010-2012). L'altra semifinal (21.15 h, Teledeporte) la disputaran el Perfumerías Avenida i el Gernika, que es va desfer de l'Al-Qázeres.

Rival ortodox

Ahir l'Araski va trencar la sèrie de quatre derrotes. De fet, és només el segon triomf amb Gisela Vega a l'equip. La pivot argentina pot ser un dels arguments nous de l'equip vitorià, ja que després d'uns partits amb dificultats per trobar el seu rol, en l'última derrota a Bembibre ja va apujar el nivell (19 punts amb 9/12 de 2 i 5 rebots) i ahir el seu ofici va ser decisiu per reflotar un equip al qual el bitllet se li escolava dels dits (11 punts, 7 rebots i 5 assistències). L'Araski és més equip que el Ferrol, ni que sigui només per una rotació més extensa i perquè no va coix de cap posició com les gallegues sense la base Ana Suárez. Però que el rival sigui el conjunt vitorià i no el gallec no deixa de donar un punt de tranquil·litat a l'Spar. No tant per les dues victòries, contundents i sense haver perdut cap quart en els dos precedents de la lliga com per estalviar-se un rival que surt de l'ortodòxia entesa com una estructura d'equip amb referents a dins i a fora.

Rotació de vuit