Desastre del Barça Lassa contra el cuer (62-69)

El que semblava un dia idoni per aferrar-se a les possibilitats de jugar el play-off –el Galatasaray venia com a cuer i, fins ara, no havia guanyat ni un sol partit a domicili– ha acabat com el rosari de l'aurora, amb el Barça Lassa tornant a decebre i encaixant una derrota sagnant a casa, que converteixen una quimera entrar entre els vuit millors de l'Eurolliga. Té el vuitè a tres triomfs i queden vuit jornades, amb un calendari molt dur.

I el Palau ja n'està tip. S'ha mantingut al costat de l'equip fins el final, però un cop s'ha consumat la desfeta ha dedicat una sonora mocadorada a la plantilla, el cos tècnic i la llotja, molt més rotunda i prolongada que en l'anterior partit a casa a Europa, contra el Baskonia.

En un partit marcat pel desencert per part dels dos equips, sobretot des del triple –3/31 entre els dos equips a la mitja part–, feia l'efecte que els de Bartzokas es treien la tensió de sobre en el tercer quart, quan ha trobat l'encert des de la llarga distància, sobretot a partir de Koponen i Vezenkov. Però el Galatasaray no s'ha desenganxat del partit i, amb Tyus fent-se amo i senyor de la pintura, s'ha arribat a situar al davant ja en l'últim quart (52-56, 34'). El Barça Lassa ha buscat inspiracions individuals, però no ha trobat l'encert i el combinat turc ha aprofitar l'avinentesa i els nervis locals per rebentar-ho tot quan faltava 1:09 pel final (59-67). I l'equip no ho ha sabut aixecar.