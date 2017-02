Castigar no és el camí

I va passar el que havia de passar. Els càstigs, les multes, el mal rotllo no porten enlloc. I el càstig a l'equip es va transportar ahir en el càstig a l'afició, amb la victòria del Galatasaray, un equip que no havia guanyat cap partit fins ara a domicili. Havia perdut els nou que havia jugat. Queden vuit jornades per al final i el Barça és a tres triomfs del play-off. No és impossible, però tal i com està ara l'equip seria un miracle. I ja diuen que de miracles cada vegada n'hi ha menys, i ni a Lourdes. Ahir qui va aguantar la xiulada final van ser el directiu responsable de la secció de bàsquet Joan Bladé, que estava acompanyat dels membres de la comissió esportiva Albert Buscató i Ferran Butxaca. La pregunta era per què no hi havia Josep Maria Bartomeu un dia com ahir?

Pel que fa al matx, Tomic va recuperar la titularitat formant una parella imparable al costat de Vezenkov. El búlgar, que contra el Bilbao fa cinc dies va establir el seu sostre d'anotació a l'ACB (20 punts), va fer uns primers set minuts de llibre (4/4 de dos) i amb Tomic (4 punts i 7 rebots) van acabar el primer quart com a amos i senyors de la pintura. Entre els dos van valorar 15 dels 20 punts del seu equip. Tot el Galatasaray, quatre. Tomic, a més, havia carregat de faltes l'ex Barça Tibor Pleiss, en el minut 1:34 amb dues faltes. Els blaugrana van agafar el domini del matx (9-2), que va anar mantenint durant tot el primer quart, en què va assolir una màxima diferència de vuit punts (16-8).

Revolució Tyus

El tècnic grec va començar a fer rotacions i va fer entrar Munford, que va debutar. Els turcs ja havien fet quatre canvis. Les rotacions no van aportar més frescor sinó que van aportar més desencert. L'entrada a pista de Tyus va neutralitzar Faverani i, a més, el domini que hi havia fins llavors en el rebot del Barça va canviar de costat. Tomic va haver de tornar amb urgència. El peatge més gran, però, no era el joc, ni les sensacions, ni la defensa, sinó el desencert en el triple.

0/15 triples del Barça