Confiança intacta en Bartzokas

Com fa dues setmanes, després del desastre davant el Baskonia, Rodrigo de la Fuente va donar la cara. Des de llavors, la situació encara s'ha tornat més delicada, ja que el Barça Lassa ara sí que sembla haver perdut el tren cap al play-off. “Tenim una manca de confiança molt gran, que es va engrandint cada cop més. El que hem de fer és treballar junts per revertir la situació”, va dir el mànager general de la secció, sense especificar més enllà d'apel·lar a la recuperació dels lesionats: “Hem de tenir salut i tornar a treballar tots junts.”

Tot i el cop d'ahir i la imminència de la copa, De la Fuente creu que hi ha temps per redreçar la temporada, tot i el pessimisme de l'afició, que va tornar a xiular fortament l'equip i la directiva al final del partit: “De moment, el que hem de fer és pensar en el proper partit, d'aquí a 36 hores contra el Manresa, i agafar confiança amb vista a la setmana que ve.” En aquest sentit, va ratificar la confiança total en Bartzokas i, com apuntava el capità Juan Carlos Navarro, en els vestidors, va admetre que la responsabilitat de la situació actual és compartida: “Evidentment, és claríssim que tots tenim la nostra part de responsabilitat en el que està passat. L'actitud d'avui [ahir] ha estat la correcta.” L'executiu va passar de puntetes quan se li va preguntar per la multa a la plantilla per baix rendiment: “No hi hem de donar tanta importància. Hi ha multes a tot arreu i és un tema de règim intern, una decisió que hem pres.”