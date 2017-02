Juan Carlos Navarro (1980) disputarà avui (12.30 h, MD2, 56) contra l'ICL Manresa el seu partit 650 en l'ACB, efemèride fins ara assolida només per cinc jugadors: Rafa Jofresa (756), Nacho Rodríguez (737), Nacho Azofra (705), Felipe Reyes (698) i Alberto Herreros (654). A diferència d'ells, l'escorta de Sant Feliu els ha jugat tots amb el Barça, exemple de fidelitat impròpia i sense comparació –dels altres 30 jugadors amb 500 partits o més en l'ACB, només Jordi Villacampa (506) els va jugar amb el mateix equip.

En la seva dinovena temporada al Palau, Navarro no té un rol definit i fa temps que ja no n'és el pal de paller, però Navarro va fent. Si el físic que mai va necessitar i que ara troba tant a faltar no el traeix, els 650 partits no serà l'única dada assenyalada que reescriurà en la temporada en curs: té José Ángel Arcega a 57 minuts en la classificació històrica de minuts i Javi Salgado a només 20 assistències.

Fins avui, el capità blaugrana acredita 7,4 punts i 1,4 assistències en 15,3 minuts, unes xifres que el preocupen entre poc i gens si no van acompanyades de victòries i títols, un bé escàs en els últims anys. Navarro, a qui Joan Montes va fer debutar el 23 de novembre del 1997 contra el Granada de Pedro Martínez –99-75 amb 10 punts seus en 11 minuts–, surt a 12,5 punts i 2,4 assistències en aquests 649 partits, i ha guanyat vuit lligues.

El pes de l'escorta en l'engranatge de Georgios Bartzokas és més aviat residual –“Tampoc he tingut un rol determinat. Haig d'estar preparat per al que l'entrenador decideixi”, assegurava divendres en una entrevista a El Periódico–, però enmig de les mancances de joc de l'equip encara hi ha moments que el Barça només mostra un bàsquet veritablement col·lectiu quan el talent, la lectura i el coneixement del joc de Navarro ordenen l'equip (i coincideixen amb Tomic).