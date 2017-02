L'Spar Citylift Girona jugarà la seva primera final de copa demà a 2/4 de 9 del vespre. L'equip gironí s'ha classificat en vèncer l'Araski (71-78) en un partit jugat absolutament al límit pels dos equips i en el qual les gironines han estat devorades per l'ansietat, que ha anat creixent a mesura que s'incrementava el desencert. Però el rebot ha estat decisiu, sobretot el d'atac (25). Leo Rodríguez ha anotat 16 punts i Ibekwe i Coulibaly, 13 (amb 16 rebots de la maliana).

L'encert de Silva i l'ànsia de tot l'Uni ha compensat la superioritat escandalosa de les gironines en el rebot (14 a 6) i ha permès l'Araski manar en el primer quart (20-16).

L'Spar s'ha calmat amb la segona unitat en pista (Alminaite i Oma) i a base de gastar Silva canviant-li la defensora (Jordana, Buch i Oma) ha anat portant el partit on li convenia (23-28) però no s'ha desprès de l'ànsia i l'Araski, amb Silva estel·lar, ha tornat a avançar-se (34-30). En els últims minuts ha aparegut Etxarri i ha sortingut l'equip basc. L'Uni, per la seva banda, ha viscut només del seu rebot d'atac (14).

La lesió de Silva tot just començar el tercer quart ha vingut a ajudar l'Uni, i també el primer triple d'Ibekwe. L'Uni ha anat jugant amb criteri, buscant Coulibaly a baix i l'Araski ha hagut de parar el partit (39-44) i ha passat a defensa zonal. També s'hi ha posat l'Uni, ue ha arribat al màxim avantatge (48-57) a tocar de l'últim descans. L'últim quart ha estat un patiment complet però en el tram final, un altre rebot d'atac de Coulibaly, un triple de Jordana i els tirs lliures de Leo Rodríguez han assegurat el triomf.