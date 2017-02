L'Spar Citylift Girona perd la copa (80-76) quan tenia l'Avenida grogui

L'Spar Citulift Girona ha perdut la final de copa contra el Perfumerías Avenida (80-76), que ha tingut una reacció tremenda en el tercer quart després d'haver estat entre les cordes (30-45).

En un pavelló amb 4.000 seguidors, el primer quart ha estat equilibrat (17-16 per a l'Avenida) però en el segon l'Uni ha brodat el seu atac i la seva defensa i ha obert un forat important (30-41) que encara s'ha ampliat en l'inici del tercer quart (30-45) amb una estadística de rebot escandalosa a favor de l'Uni (21 a 8). Però l'Avenida s'ha posat a defensar amb més agressivitat, a posar les mans, i l'Uni ha fet un pas enrere impropi d'un finalista (21-2 i 51-47). El ritme defensiu, que en la primera meitat ha estat gironí, ha canviat de mans i l'Uni no s'hi ha sabut adaptar (61-56 en l'últim descans). Han arribat les solucions individuals i l'Uni ha marxat definitivament del partit (69-56, 33'). Quedava l'èpica però d'això encara en sap més l'Avenida. L'Uni ha fet un darrer esforç (del 75-62 al 78-74) però no hi ha arribat a temps, també perquè l'Avenida ha entrat en l'últim minut amb només dues faltes.