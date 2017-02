Una final per a la història

L'Spar Citylift Girona ja és a la final de copa, allò que persegueix des del 2012 i que se li havia negat quatre vegades. Ahir no va estar lluny la cinquena, que hauria estat una decepció enorme pels esforços fets pel club per portar la copa a Girona i per l'empenta de Fontajau. Precisament això, aquest excés de responsabilitat, va incidir en un grau d'ansietat mai no vist en l'equip, que va desembocar en errors i en més ansietat en una espiral malèvola de retroalimentació. Per sort, hi va haver un parell d'arguments prou sòlids –la capacitat de persistir i, sobretot, el rebot– i per fi va caure el mur de les semifinals. Però la història s'escriu en les finals i aquest partit és avui, contra l'Avenida, que ahir va ser extraordinàriament contundent.

Ansietat i rebot d'atac

L'Uni va tenir una gran virtut, i també un gran defecte, en la primera meitat. La virtut va ser el rebot, singularment l'ofensiu. La mancança, l'ansietat absoluta per fer caure el mur del primer partit de copa. Totes dues es van estendre al llarg dels vint primers minuts. Fontajau era un espectacle que no deixava d'empènyer però les peces clau de l'Uni, singularment Ibekwe (4/13) o Coulibaly (1/4) estaven atrapades per la sobreexcitació, aquella teranyina mental que es fa més espessa a mesura que falles. Si, a més, les tiradores també tenien el canell tremolós (1/10 triples), no és estrany que un equip que cedia més rebots dels que atrapava anés a la mitja part guanyant (37-34) i amb la sensació que, mentre li durés la bateria, lluitaria pel partit. Es va veure de seguida el desfici per anotar, per trencar el partit, per correspondre a un ambient espectacular. Però l'Araski, amb tot fet, sense cap pressió i amb la millor versió de Roselis Silva, s'hi va resistir i ni en els moments de més ritme defensiu de l'Uni es va descompondre. El primer bàsquet després de rebot d'atac de l'Uni va ser el 13-12 (Coulibaly) però, dels 22 següents, 10 van ser en aquesta situació. Amb Alminaite i Oma, l'equip es va centrar un moment i l'únic triple de l'Uni en la primera meitat va regirar el resultat (23-28), però Silva semblava d'una altra galàxia (15 punts a la mitja part), tot i que Surís la desgastava amb Jordana, Buch i Oma. Ella i la jove i intel·ligent Etxarri (18 anys) feien tot el possible per mantenir l'Spar en la zona de tremolor (11-2 i 34-30).

A pelar-se els genolls

Si alguna cosa se li ha de reconèixer a l'Uni és que ni en els moments de més desesperació pels tirs còmodes fallats va deixar de lluitar per qualsevol pilota. No només en el rebot d'atac. L'equip va fer un pas endavant en defensa i va aprofitar l'absència de Silva per una regirada de turmell per buscar Coulibaly a dins i tornar a manar (39-44). Però Silva va tornar i, amb ella, l'estrès de l'Uni, sobretot quan l'Araski, llegint bé el partit, va furgar més en l'equilibri mental gironí posant-se a defensar en zona. Un 0-9 engegat per un triple de Buch des de més de set metres va obrir el primer forat consistent (48-57) i en l'inici de l'últim quart es va veure la primera cara de dubte en les jugadores basques (51-61, 32'). Tampoc. Va arribar el moment de Roundtree, que, amb 9 dels seus 12 punts en aquesta fase, va fer tornar l'equilibri (64-64), amb l'Araski renunciant definitivament al poc rebot que tenia jugant amb cinc petites però atacant amb la paciència que no tenia l'Uni. Però a Etxarri li van sortir gairebé de dins dos tirs i, amb 66-66, el triple (per fi!) de Jordana, un bàsquet de Coulibaly després de rebot d'atac i la seguretat de Leo en el tir lliure van tancar –malgrat un últim triple per tauler d'Etxarri, 71-74– un partit que si passa a la història serà perquè haurà transcendit més enllà del joc que s'hi va veure.