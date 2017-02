Exhibició de Durant (34 punts i 9 rebots) al seu retorn a Oklahoma

Les estrelles, en general, no saben el què vol dir la pressió. I ho ha demostrat aquesta matinada Kevin Durant en el seu retorn a Oklahoma on ha centrat totes les mirades, ha estat rebut de forma hostil, ha tingut picabaralles durant el matx i on, la que va ser la seva afició, la qualificat de traïdor en un Chesapeake Energy Arena ple a vessar. Però ell ha fet la seva feina. Si fins ara Kevin Durant, qui havia anotat 39 i 40 punts respectivament en els dos partit que fins ara els Warriors havien guanyat als Thunder, aquesta matinada s'ha enfilat fins els 34 punts i els 9 rebots per convertir-se en el botxí del seu exequip. Ho ha fet, això sí, acompanyat de Curry (26 punts) i Thompson (26) amb 9 triples entre tots dos. Russell Westbrook ha tornat a fer una demostració de lideratge acabant amb 48 punts, 11 rebots i 8 assistències però insuficients per plantar cara als californians.

De la jornada destacar també la sorpresa majúscula del triomf dels Sixers que han tallat la ratxa dels Heat, que portaven 13 triomfs seguits i que, si haguessin guanyat, haurien estat un mes sencer sense perdre. Els Celtics, amb un gran Isaiah Thomas (29 punts) ha tombat els Jazz, els Cavs de LeBron (27 punts, 5 rebots i 12 assistències) no han donat opció als Nuggets, els Rockets de James Harden (40 punts) s'han passejat contra els Suns mentre els Magic no han tingut opció a Dallas amb set punts d'Hezonja amb 34 minuts de joc i 8+4 d'Ibaka.