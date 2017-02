Victòria del Barça Lassa sobre l'ICL (92-72)

L'actuació del Barça Lassa no ha estat brillant, però, venint d'on es venia, el que exigia la situació era vèncer per encarar la setmana de la copa amb el sabor de la victòria. I els blaugrana ho han fet (92-72), desfent-se de l'ICL al Palau. Els del Bages, que necessitaven tan o més el triomf per sortir del pou, sempre han anat a remolc, si bé no han tirat la tovallola fins el darrer quart.

Llevat d'un moment puntual en el primer quart –14-15 (6'), després de fer, els visitants, 4/6 triples en el tram inicial de partit–, els de Bartzokas han tingut el control del partit sempre. L'han pogut trencar a principi del segon quart, aprofitant la inspiració d'Eriksson (43-28, 13') o també a mitjans del tercer (69-52, 26'), però al davant hi havia un rival, limitat de recursos però amb determinació per aferrar-se tan com fos possible al partit. A partir de les alternatives defensives s'ha arribat a situar a vuit (69-61) a finals de tercer parcial, però pensar en una remuntada era utòpic. Eriksson, amb 21 punts –sostre personal en la Lliga Endesa– i 5/9 triples ha estat el màxim anotador blaugrana. Per als del Bages, Suggs n'ha fet 14.