“Estem fotuts”

L'extècnic de l'Uni Girona i actual del Salamanca, Miguel Ángel Ortega, era tot felicitat, amb el seu tercer títol amb el Perfumerías Avenida: “En el primer i segon quart, elles han dominat la zona i nosaltres no hem agafat cap rebot ofensiu. Això ens ha condicionat. Amb caràcter i lluitant, hem canviat aquest signe i així hem agafat confiança, movent millor la pilota.” Ortega, que d'aquí nou dies farà un any que és al Salamanca, va elogiar la seva plantilla. “Tinc molt bones jugadores, no només de categoria. També per forma de ser”, va dir. “Estic encantat sempre de tornar a Girona. Hi tinc amics, gent del club... Ens criden, però crec que hi ha molta igualtat i aquesta rivalitat és bona per al bàsquet. M'agrada molt l'equip de l'Uni”, hi va afegir.