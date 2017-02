Dos equips, dues realitats

Li convenia, al Barça Lassa, una matinal així. Sense sobresalts i amb un final feliç. Venint d'on es venia i amb els nervis encara a la motxilla, no és poca cosa perquè una altra ensopegada, ahir contra el cuer de la Lliga Endesa, hauria fet molt de mal. Una victòria, tingui el guió que tingui, sempre va bé i permetrà apaivagar l'ambient amb vista a la copa.

Tot el contrari li passa a l'ICL Manresa. L'equip s'hi va deixar la pell i, tot i el dèficit de potencial, va lluitar fins a l'extenuació. Això sí, sempre va estar lluny de la sorpresa i, per postres, els altres resultats van enfonsar-lo més. Amb dotze partits per endavant, es troba a tres triomfs de la permanència i l'abisme cada dia és més a prop.

L'equip blaugrana volia, ja d'entrada, marcar terreny i va centrar-se a tapar les connexions amb els pivots de l'ICL. Els de Bages, molt temorosos, no es trobaven gens còmodes i tan sols feien circular la pilota per fora. En tot cas, el seu encert des del triple els permetia resistir i fins i tot, posar-se circumstancialment al davant (14-15, 6'), i 4/6 des de la llarga distància. El resultat portava a l'engany ja que el Barça Lassa era qui tenia més equilibri i, tot i la feina de Suggs (10 punts i cap error en el primer parcial), es va obrir una petita escletxa a partir del canell de Vezenkov i Eriksson, de 12 punts (33-21).

Ibon Navarro es queixava del rigor dels àrbitres, si bé l'avaria principal era en la falta de tensió en defensa, que permetia al rival jugar a pler i exhibir el seu talent en atac (43-28, 13'). A l'equador, els locals acreditaven un 70% en tirs de camp i, si el partit no estava trencat (+14 a favor de l'equip blaugrana), era per l'aparició d'Aranitovic i els rèdits extrets de les pilotes perdudes blaugrana i també les segones opcions. Tot i apuntar una millora en la posada en escena del tercer quart –més duresa i pilotes més interiors, a la recerca de Rey–, la qualitat de Rice, i Vezenkov van estirar un altre cop el resultat (69-52, 26').

Podia haver estat el cop de gràcia per a l'ICL, que, tot i la seva limitació de recursos, va persistir. I, amb defenses alternatives i traient suc de la desconnexió blaugrana –mals tirs i tres pèrdues seguides–, va rebaixar la barrera dels deu punts (0-9 de parcial i 69-61, 29') i va fer aparèixer remor de fons al Palau. Però el Barça Lassa va reactivar-se a partir de la superioritat física a la zona i va tornar les coses a lloc en el darrer quart. I no hi va haver més resposta rival.