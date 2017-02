El fil de la temporada

El primer clímax de la temporada arriba puntual i diumenge al vespre es coneixerà el nou campió de copa. Pugnaran pel títol els vuit millors classificats de la primera volta, els mateixos que, disputades quatre jornades de la segona, continuen formant el grup d'equips que avui jugarien el play-off: el Madrid, l'Iberostar, el València, el Barça, el Baskonia, l'Unicaja, l'Herbalife i el MoraBanc.

S'han jugat prou jornades de fase regular per tenir estabilitzada la competició, i el balanç dels equips de copa en aquest 2017 ho reforça: entre tots sumen 13 derrotes en 43 partits i només tres han estat contra equips que no seran al Buesa Arena: la del Barça contra el Bilbao, la del MoraBanc contra la Penya i la de l'Unicaja contra el Betis.

La igualtat (com a mínim aparent) entre els participants queda remarcada pel fet que el balanç conjunt dels vuit equips en els partits que han jugat entre ells el 2017 és de 10-10. Només el Madrid el presenta positiu (2-1), si bé és, juntament amb l'Iberostar, un dels dos participants que arribarà al torneig després de derrota –diumenge, a Màlaga, per 82-78–. L'Herbalife (2-2), el Barça (1-1), el València (1-1), l'Unicaja (1-1), el Baskonia (1-1) i l'Iberostar (1-1) el tenen igualat, el balanç recent entre iguals, mentre que el MoraBanc, que en la darrera jornada va descansar –dijous s'enfrontarà amb el Madrid onze dies després d'haver jugat per última vegada– el té de 2-3.

De tots aquests enfrontaments directes, dos han estat duels que es donaran en els quarts de final: el 96-92 del Madrid contra l'equip de Joan Peñarroya després d'una pròrroga el 8 de gener i el 86-81 del València contra l'Herbalife del 28. Quant al Barça, en aquest inici d'any s'ha enfrontat amb l'Iberostar i al Baskonia, en tots dos casos a camp contrari; va perdre a Tenerife (71-60) i va guanyar a Vitòria (84-92) –són dos rivals que en la copa només es podria trobar en la final.